UNCP announces Chancellor’s and Honor’s lists for Fall 2017

PEMBROKE — The University of North Carolina at Pembroke has released the Chancellor’s and Honor’s list for Fall 2017.

Chancellor’s List

To qualify for the Chancellor’s List, a student must maintain a grade-point average of 3.7 (out of 4.0) while taking at least 12 semester hours. None of the 12 hours may be Pass/Fail.

Alamance:

Burlington: Jacob Kincer

Elon: Jazmyne Davis, Katie Talley

Mebane: Chapell Brock, Aaron Clay, Caylynn Cunningham, Kathryn Patton

Saxapahaw: Dolores Carter

Anson:

Wadesboro: Angela Baker

Peachland: Bethany Casterjon

Ashe:

Todd: Kathleen Lindsay

West Jefferson: Shana Roark

Beaufort:

Washington: Khali Roberson

Bladen:

Bladenboro: Travis Bowen, Imani Coleman, Katie Howell, Charity Pait, Levy Pait, Codi Pait, Travis Walters, Hunter Willoughby

Bolton: Caitlyn Young

Elizabethtown: Charlotte Chestnutt, Taren Faulk

Tar Heel: Amber Wyatt

White Oak: Erin Barnhardt

Brunswick:

Ash: Raymond Gilbert, Andrea Moose

Bolivia: Helen Brown

Leland: Emily Little

Oak Island: Kara Schaeffer

Southport: Joshua Powell

Sunset Beach: Daniel Polizzotti

Supply: Sydney Evans

Buncombe:

Asheville: Arden Angliss

Weaverville: Sherry Conner, Jazmin Pet

Cabarrus:

Concord: Ashley Rolfes

Huntersville: Tyler Fitzpatrick

Kannapolis: Christopher Hill, Katelyn Watkins

Caldwell:

Granite Falls: Danielle Elliott

Hudson: Maria Stamatoukos

Carteret:

Cape Carteret: Kathryn Ryan, Regina Ryan

Davis: Brianna Lewis

Marshallberg: Robert Salzler

Emerald Isle: Alexandra Watkins

Catawba:

Conover: Alexander King

Hickory: Sarah Bolling, Cori McMonagle

Chatham:

Bear Creek: Antonia Nelson

Bennett: Tyler Welch

Chapel Hill: Katherine Smith

Moncure: Christian George

Pittsboro: Charlene Washington

Silver City: Lilia Funez Navarro

Cleveland:

Shelby: Fredericka Huskey

Columbus:

Bolton: Michal Malpass

Chadbourn: Chelsey Cartrette, Sandra Richardson, Haleigh Ward

Cerro Gordo: Morgan Hayes

Cove City: Toniqua Brimmer

Evergreen: Macelynn Nance, Ethan Williamson

Nakina: Citalli Casterjon, Araceli Cruz, Morgan Feltz, Emma Fowler, Dajah Graham, Amanda Hewett, Isabella Nobles

Lake Waccamaw: Aarika Jacobs

Tabor City: Mia Benton, Alicia Lovett, Kayla Sellers

Whiteville: Salena Cedillo, Anteja Gore, Malerie Leviner, Jalisa Mayes, Alexis Reynolds

Craven:

Cove City: Toniqua Brimmer

New Bern: Adrah Davis, BréAnya Dixon, Brittany McKeon, Erik Milks

Cumberland:

Autryville: Killian McDonald

Fayetteville: Ingrid Arce, Aaron Brown, Cayce Carson, Samantha Carson, Christopher Chapman, Rebecca Childress, Rashanda Coachman, Macy Creech, Eric Davis, Barbara Dieringer, Bianca Easterling, Michael Elms, Ariana Farrington, Dajer Fernandez, Michael Francis Gabol, Angel Garcia, Natasha Gaskins, Hunter Gilder, Norwood Glaspie, Heather Gum, Matthew Hancock, Jazmine Haynes, Vanessa Hearon, Jalen Jones, David Jones, Avante Jones, John Kaiser, Brandy Larson, Stephan Lewis, Katelyn Locklear, Rylie McCabe, Andrea McDowell, Armando Mejia-Alonso, Marshli Morales-Cruz, Regina Rose, Kimberly Sansverie, Shandi Taylor, Jake Trotter, Amber Tyler-Elliott, Alexis Ward, Jamie Warfle, Carlisa Williams, Megan Withrow, Hayat Zerhoudi

Fort Bragg: Richard Varner

Hope Mills: Sarah Barefoot, Tiffany Bonnagio, Victor Borrome, Matthew Burnett, Amber Cottrell, Angel Crespo, DeAndrea Crockwell, Jah-Mesha Cumberbatch, Alexandra Elliott, Javon Gilchrist, Taylor Hickey, Samuel Huggins, Jordan Kelly, Jullienne Lim, Nathan McDonald, Cheyenna Nelson, Jessica Rice, Adam Roby, Ian Schmude, Jessica Smith, Shantay Trippett, Deyu Zeng

Linden: Jazlyn Rivera-Sanchez

Parkton: Jeannette Felvey

Roseboro: Savannah Melvin

St. Pauls: Helen Kelly

Stedman: Shania Dotson

Currituck:

Grandy: Kristin Castelow

Davidson:

Lexington: Samantha DeBusk

Winston Salem: Casey Johnson

Duplin:

Kenansville: Ananda Farland

Rose Hill: Wendys Cruz-Ayala

Warsaw: Samantha Hardison

Durham:

Durham: Kelley Bradford, Joshua Manns, Maya Shacam, Calycee Taylor, Kimberly Zelaya Murillo

Edgecombe:

Battleboro: Diana Leyva

Tarboro: Nadia Stroman, Sadeja Wooten

Forsyth:

Pfafftown: Tonja Royall

Winston-Salem: Wish Bailey, Alexis Baril, Stasia Maddox

Franklin:

Youngsville: Jordan Bailey, Kaitlyn Hinson, Audrey Jaenicke

Wake Forest: Sean Griffin

Gaston:

Dallas: Berri Locklear

Gastonia: Jammie Caughron

Granville:

Creedmoor: Courtney Berkley

Oxford: Robin Chacko, Jacob Elliott

Guilford:

Climax: Bruce Isley

Greensboro: Santiago Berea-Moreno, Kayla McCarty, Savannah McRae-Cain, Lea Anna Santos

Summerfield: Heather Murray

Harnett:

Cameron: Veronica Gomez

Coats: Ashley Stephens

Dunn: Krystal Daniel, Shatara DeVane, Christopher Eason, Kristian Stewart

Sanford: Jordan Adcox

Spring Lake: Courtney Downs, Tiffany Ray, Treva Sooter

Henderson:

Etowah: Lacey Bullard

Hendersonville: Samantha Searcy

Hoke:

Raeford: Andrae Adams, Ashraf Alsaidi, Sima Annis, Michael Blair, Ericqueisha Bratcher, Abigail Clark, Robert Cradic, Mariquena Davenport, Laura Deihl, Jessica Ellis, Lindsay Espersen, Tiffanie Hayward, Phillip King, Nathan McMenamin, William Munn, Samantha Pilkenton, Kandy Poff, Michael Powell, Shannon Reedy, Natalie Rodriguez-Lynch, Anthony Rose, Shalaki Singletary, Kaitlyn Thomas, Christian Tilley, Steven Welsh

Red Springs: Taylor Cooper, Yanet Sanchez-Carreto

Shannon: Jaime Almazan, Sherry Sanders, Wendy Tello Sanchez

Iredell:

Statesville: Mary Sells

Jackson:

Sylva: Corinne Horton

Johnston:

Clayton: Erin Hollingsworth, Kasandra Pond

Kenly: Eric Joyner, Ashley Wiggins

Princeton: Kayla Benson

Raleigh: Samuel Stewart

Selma: Leah Narron, Cara Register

Wendell: Julie Shirah

Lee:

Sanford: Joshua Arnold, Brittany Bauer, Kyle Cheek, Kevin Cheek, Portia Cotton, Hannah Lee

Lenoir:

La Grange: Kia Dunn

Mecklenburg:

Charlotte: Madison Corley, Myicha Drakeford, Yasmine George, Mariam Gerges, Ereny Gerges, Valerie Odugba, Assata Parkins, Esher Scott, Zharia Sims-Edwards, Cali Stuckey, Reginald Woods

Cornelius: Bailey Hoch

Huntersville: Jillian Robson, Carolina Sanchez, Hali Sanders

Montgomery:

Mount Gilead: Heather Boggess

Troy: Janae Horne

Moore:

Aberdeen: Cathy Brown, Alicia Flynn, Devon Girdwood, Caitlyn Warrick

Cameron: Charity Moore

Carthage: William Boyce, Brenton Cameron, Tabitha Hamilton, Ashley Lytle

Pinehurst: Denise McRae,

Robbins: Kimberly Cockman,

Southern Pines: Phillip Touchton

West End: Savannah Thompson

Nash:

Castalia: Sarah Batterton

Middlesex: Jessica Braxton

Nashville: Samantha Mayo

Rocky Mount: Natalie Benjamin, Jerica Janney, Dyquashia Vick

New Hanover:

Wilmington: Summer Chestnut, Kathryn Flax, Piper Lizak, Rachel McCoy, Tasia Mears, Carlos Rivera, Jordyn Roark, Brandon Tester

Onslow:

Holly Ridge: Antonia Uchytil

Hubert: Marie Gaumont, Alicia LeTellier

Jacksonville: Hali Botzenhart, Jackson Bradway, Megan Brinson, Alexis Hurd, Emily Ann Laws, Xavier Ross, Kristina Stevenson, Sage Swineford, Aaliyah Weatherington

Maple Hill: Carly Rochelle

Orange:

Mebane: Trinity Graves, John Rich

Chapel Hill: Alexis Henderson, Masai White

Pamlico:

Grantsboro: Naomi Pierce

Merritt: Christopher Stephenson

Pender:

Hampstead: Brendin Moss

Surf City: Edward Ozimek

Person:

Timberlake: Ashley Phillips

Roxboro: Cassidy Wilson

Pitt:

Greenville: Jillian Ebron

Bethel: Jasmine Modiin

Randolph:

Archdale: Ashley Stone

Randleman: Holly Deakins, Amanda Wilson, Daniel Young

Seagrove: Jessie Vargas

Staley: Carolyn Leonard

Richmond:

Hamlet: Danielle Guimaraes, Jacob Newton, Heavenlee Outlaw-Smith, Jeremiah Stewart

Norman: Keyona Hardison

Rockingham: Sarah Bowman, Kingsley Burns, Victoria Clark, Jesse Filmore, Sandra Honeycutt, Mary Lampley, Amber Mabe, Joshua McGee, Maxine Poole, Natayla Sampson, Neil Sweatt

Robeson:

Fairmont: Abigail Canela, Stefanie Ivey, Jennifer Martinez, Matthew Miles, Johnathan Singh

Lumberton: Yara Abumohsen, Rawan Abumohsen, Amber Branch, Haley Chavis-Hagen, Ethan Clewis, Kylie Donaldson, Carlton Foley, Taylor Hammonds, Abagail Hardin, Kennedy Johnson, Brent Locklear, Katelyn Lowry, April Maynor, Breanna McNeill, Alexis Mitchell, Hannah Monteiro, Brett Pardue, James Phillips, William Prutzman, Alexis Rising, Olivia Spaulding, Brittany Taylor, Mitchell Wall

Maxton: Isabella Bullard, Amanda Chavis, Michala Freeman, Chailee Jones, Dylan Stocks

Orrum: Jessica Horne

Parkton: Stirling McKelvie, Deeana Reese, Hannah Swartz

Pembroke: Ashton Anderson, Shehab Assaedi, Garrett Barnett, Kasi Breen, Cierrah Brooks, Hanna Bullard, Monica Chavis, Hank Chavis, Aaron Dial, Hannah Goins, Jacobe Jacobs, Brandon Le, Kelsey Leigh, Katelyn Locklear, Kelsey Locklear, Sarah Locklear, Anna Lowery, Hannah Middleton, Daniel Middleton, Sarah Middleton, Lauren Oxendine, Adrianna Oxendine, Whitney Oxendine, John Rhodes, Justin Scott, Taley Strickland, Dillon Terry, Sebastian Veneziano, Jazneque Whyatt

Red Springs: Jackson Bounds, Lexie Caulder, Taylor Davis, Lexus Freeman, Sara Goldsberry, Brooke Huggins, Leanna Jacobs, Phil Locklear, Trina Preston

Rowland: Kimberly Fuqua, Meredith Godwin, Bryan Hunt, Shannon Hunt

Shannon: Tierra Chavis, Mary Hunt, Jacob Hunt

St. Pauls: Abigail Cain, Caylee Holden, Krystal McMillan, Anai Mendez, Andrea Scott, David Scott

Rockingham:

Eden: Wiley Hoover, Nathan Kelley

Rowan:

Landis: Avery Locklear

Sampson:

Clinton: Paula Travers, Carlos Villela

Garland: David Brown

Newton Grove: Jalesa Murphy, Ashley Underwood

Roseboro: Jada Robinson

Scotland:

Gibson: Katelyn Hunt, Amy Wilkins

Laurel Hill: Tiffany Davis, Claire Ingram, Sherastin Norton, Whitney Wilson

Laurinburg: Leiah Aleksich, Robert Beacham, Alexis Charleson, Keneal Covington, Chase Curt, Taylor Davis, Tiffany Davis, Autumn Grooms, Hezekiah Hardee, Joshua Peele, Adam Peele, Colleen Smith, Brianna Stanley, Brittany Tullock, Matthew Warren, Charles Williams

Maxton: Twankeish Clark, Joseph Sublett

Surry:

Elkin: Hannah Pittman

Lowgap: Sherri Cash

Mount Airy: Carson Mounce

Union:

Monroe: Nijah Gwehi

Stallings: Melissa Squires

Waxhaw: Rilee Seering, Sarra Wildermuth

Wake:

Apex: Tracey Lannon

Cary: Dominick Samson, Jessica Taylor

Fuquay Varina: Joshua Cade, Tyler Hinton, Aneesa McKenzie Thompson, Sesiley Smith

Garner: Sarah Henry

Holly Springs: Nicholas Kight, Thomas Kirby, Victoria Strickland

Raleigh: Joy Ayioka, Gunner Deal, Karynton Hill, Neveen Issa, Daniel Leonard, Brandy Lockhart, Ebony Lynch, Wanya Ward, Lisa Watson

Rolesville: Sydney Battle

Wake Forest: Abaigeal Brown, Casey Burroughs, Susannah Ireland, Michael Masullo, Paul Seigler

Wendell: Luke Fleming, Breanna Winston

Zebulon: Amanda Levy

Wayne:

Goldsboro: Tia Green

Wilkes: Traphill: Hannah Harrold

Wilson:

Bailey: Gabriela Cantera, John Richardson

Yadkin:

Boonville: Ian Fennell

Out of State

Alabama, Chelsea Fancher; Arizona, Bianca Hernandez; California, Michaela Reynolds; Colorado, Bailee Jones; Christopher Ploch; Florida, Samantha Badami, Savannah Bea; Georgia, Bria McCorkle; Illinois, Miranda Cada, Maryland, Tyler Taylor Coyle; New York, Michelle Voyer; Pennsylvania, Jessica Markey; South Carolina, Chase Almond, Cheyenne Lee; Casey O’Quinn, April Tankersley, Samuel Whatley; Virginia, Madelyn Ashwell, Khalina Boyce, Octavia Johnson

International

Canada, Jasmine Senecal Guzman; China: Jingxuan Feng; Jiaqi Pang, Shiyu Wang, Makosy, Michigan, Amanda Harner; Minnesota, Anna Mulvill; New Jersey, Xiaoxuan You; France: Marinde Courtois; Gemany, Sophia Sutterlin; India, Dhyaneshwar Sudhakar; Sweden, Phillip Osterstrom

Honors List

Students are eligible for the Honor’s List if they achieve a minimum semester grade-point average of 3.2 while passing at least 12 semester hours of course work. None of the 12 hours may be Pass/Fail.

Alamance:

Burlington: Lashonda Tate, Sara Terry, Jasmine Upsher

Graham: Odalys Chavez, Kenan Perkins,

Haw River: William Andrews

Anson:

Morven: Na’La Brown, Faith Tillman, Alex Wanko

Wadesboro: Shiffon Crump, Christopher Dominguez, Matthew McLeod, Tymesha Melton

Ashe:

Jefferson: Alexander Richardson

Beaufort:

Aurora: Zachery Miller

Bladen:

Bladenboro: Alexis Cox, Mallory Davis, Brett Jackson, Bryanna Lane, Kathleen Little, Alanna Ludlum, Whitney Pittman

Clarkton: Joseph Miller, Erin Wakefield

Council: Ariana Young, Alexandria Young

Dublin: Christopher McLaughlin,

Elizabethtown: Zackary Bridgers

Garland: Demi Meiklejohn

Harrells: Elisabeth Pearsall

Tar Heel: Laura Bellamy

St. Pauls: Yaogui Huang

Brunswick:

Bolivia: Jonaysha Douglas

Leland: Jathan Deberry, Dezarae Lehman, Jennifer Pearson, Kevon Perkins

Ocean Isle Beach: Brittany Crocker

Shallotte: Lindsey Cudd,

Southport: Brittany Fenick

Winnabow: Edward Reid

Buncombe:

Alexander: Margaret Sawyer

Cabarrus:

Concord: Jordan Watkins

Davidson: Katelynn Pyle

Harrisburg: Taylor Cummings, Jared Tibbs, Ellison Voight

Kannapolis: Alexandria Bare, Robert Bettis, Chini Knox

Midland: Kayla Smith

Mount Pleasant: Scott Stewart

Caldwell:

Granite Falls: Lillie Ellis

Lenoir: Titus Smith

Carteret:

Morehead City: Andrew Colborn, Rebekah Foley, Dustin Smith

Newport: Hannah Cole, Andrew Moore, Tyana Morris, Jacqueline Robinson

Stella: James Barber

Caswell:

Mebane: Ashley Cole

Catawba:

Hickory: Christian Ceccato, Yasmine Ramseur

Newton: Kortney Eller, Taylor Lusk

Chatham:

Goldston: Nicholas Daggett

Siler City: Melanie Handley

Chowan:

Tyner: James Cutler

Cleveland:

Kings Mountain: Desmond Barnette, Logan Yarborough

Grover: Ceikeyia Haynes

Shelby: Tyriek Ramseur, Makayla Watson, Raquaha Wimbush

Columbus:

Chadbourn: Franklin Williams

Clarkton: Susan Moore

Cerro Gordo: Emily Walker

Fair Bluff: Andrew Strickland

Nakina: Zuleyma Baltazar, Emilee Batten, Kendra Buck

Hallsboro: Megan Henderson

Riegelwood: Jordan Howard

Tabor City: Evan Pickell, Evan Zheng

Whiteville: Haley Canady, Allison Graham, Jasmine Jacobs, Zachary Long, Armoni Shipman, Kansas Stephens, Sarah Ward, Matthew Young

Craven:

New Bern: Austin Markle

Havelock: James Vincent

Vanceboro: Rendi Wetherington

Cumberland:

Fayetteville: Ahmed Algahim, Isidro Ayala, Carolina Ball, Cassandra Barlogio, Laura Bartolotti, Emily Benitez, Aalayza Blackshear, Curtis Bleazey, Mykeylah Boykin, Justice Boykin, Ashley Bradshaw-Mitchell, Jordan Brashears, Dominik Brown, Donnie Bryant, Sarah Buckner, Ariana Burgos, Bryana Carrington, Caitlin Chamberlin, Cole Conner, Kenyetta Cooper, Essence Coston, Kimberly Creque, Michael Davis, Taylr Dudley, Cassondra Edge, Chima Enwere, Kayla Ferguson, Elizabeth Ferrer, Bailey Fisher, Alexys Foster, Kaylyn Fourtunia, Saranda Gashi, Tykwon Godbolt, Dekailah Goodman, David Green, Blake Guerrero, Bryson Hall, Tremain Ingram, Jacqueline Iocona, Schyler Ivey, Tyshawn Jackson, Gabriel Jenkins, Rachel Kearney, Kyle Kennedy, Ashraf Laari, Iris Lazaro, Chantelle Lee, Angelina Lohr, Edgar Lopez Roldan, Stephanie Macklin, Allison Manier, Nykesha Matthews, Angelica McNair, Jacob McNeil, Mariah Merritt, Melissa Mojica-Cruz, Matthew Moore, Yuri Moore, Jazmin Morris, Aubray Morrison, Abigail Osborne, Alexys Pagan, Vaseleki Papaspiros, Britnee Parker, William Paul, Zeasia Payne, Tineshalee Rosado, Ashlee Ruffin, Camryn Saltpaw, Moneigh Simmons, Latrey Singletary, Kiara Smith, Nicole Stumbling Bear, Jasmine Toles, Marissa Umei, Alicia Williamson, Kayla Young, Richard Zeiber

Fort Bragg: Michael Keeler

Hope Mills: Abigail Aubin, Norris Barron, Corey Barron, Anna-Alicia Brooks, Chantel Bryant, Nicki Buffum, Robin Cashwell, Devon Cessna, Rachel Correa, Cody Craig, Whitney Givens, Sonyaliz Goveo, William A. Herbert III, Kimberly Jencks, Monique Johnson, Alisabeth Limon, Angelina Lohr, Zelma Lopez, Dylan Lucas, Harvey Maynor, Saoirsegrainne McLain, Dana McLauchlin, Adonis Jorell Ordillas,

Ean Ormsby, Kiana Perez Jimenez, Haley Provencio, Isaac Ramos, Casey Richardson, Travis Smith, Courtney Stoltenborg, Cheyenne Strickland, Eternity Tapp, Nicolas Thompson, Deja Weaver, Jayson Webster, Christopher Williams, Cydney Williams

Liverpool: Casey Keyes

Parkton: Leshaunde’ Armstead

Stedman: Jasmine Leggett, Christopher Lockamy

Wade: Destiny Payer

Currituck:

Shawboro: Troy Bates

Maple: Chelsea Lindsey

Davidson:

Lexington: Hannah Long, Brodie Swing

Davie:

Advance: Miranda Williams, Grant Wood

Cooleemee: Nolan Osborne

Duplin:

Teachey: Tania Miller

Wallace: Victoria Gonzales, Madison Graybar, Santionna Herring, Bryan McAllister

Warsaw: Jennifer Salazar

Durham:

Bahama: Kourtnei Ashmon

Durham: Alexis Clinton, Shchiah Cook, McKenna Dodson, Monae Gilliam, Jennifer Johnson, Dinah Konnoh Mantey, Shashamanne Lemons, Julissa Mejia Santos, Cecil Miles, Ashley Petersen, Abdul Yusuf Shah, Cori Whittington

Hillsborough: Jalon Nixon

Edgecombe:

Pinetops: Kaitlin Kelly, Jymaca Revis

Rocky Mount: Tucker Pridgen, Gayla Toney

Tarboro: Tykima Bellamy, Jarratt Mobley

Forsyth:

Kernersville: Ebone’ Stevens

Winston-Salem: Tanisha Butler-Johnson, Obiora Egwuatu, Ethan Hnasko, Jasmine Snipes, Nicole Tate, Emily Thompson, Gregory Turner

Franklin:

Youngsville: TaKaylah Perry

Gaston:

Belmont: Angelique Henderson

Cherryville: Carlton Jackson

Gastonia: Courtney Bumgarner

Granville:

Butner: Arie Freeman,

Creedmoor: Cayce Bell, Justin Rees

Oxford: Juan Delacruz-Sarabia, Brysen Thorpe

Wake Forest: Brandon Womack

Greene:

Hookerton: Angelica Jones

Guilford:

Browns Summit: Cody Isabell

Gibsonville: Alyvia Jackson

Greensboro: Hunter Coleman, Nicklaus Courmon, Mikail Danzy, Taylor Daye, Tionna Dennis, Courtney Eaton, Deborah Gunsallus, Marcius Guthrie, Ashlei Herbin, Micayah Jones, Yasmin Martin, Christopher Rue, Tierra Thompson

McLeansville: Cotrayia Hardison, Ryan Risko

Pleasant Garden: Hallie Wrenn

Summerfield: Chelsey Coble, William Schwiegeraht

Whitsett: Mariah Peavey

Halifax:

Hollister: Torri Hawkins

Roanoke Rapids: Princess Bello, Christina Evans

Harnett:

Angier: Laurel Brewington, Brandon Taylor

Broadway: Rianna Farrell

Cameron: Alexa Dennis, Simone Henderson, Charles Ruby, Christopher Yale

Dunn: Danielle Sanders

Fuquay Varina: Brandon Barajas

Lillington: Juan Banda

Sanford: Etheridge Grubb

Spring Lake: Khalia Cooper, Adam Toland

Henderson:

Flat Rock: Betsy Chavez

Hertford:

Murfreesboro: Jasmine Turner

Hoke:

Fayetteville: Kayla Taylor

Raeford: Yara AlBayyari, Megan Barnett, Briana Bradley-Chaves, Tawanna Branch, Taylie Bray, Deonna Brown, Michael Clark, Danielle Coleman, Phillip Corey, Colton Crenshaw, Gabrielle Downs, Cierra Ellison, Tiara Harris, Tracy Kerkow, Mikayla King, Jevic Knight, Sonreah McCallum, Michael McGuinness, Concetta McLaurin-Wilson, Frederic Minton, Russell Morrison, Megan Munroe, Vrutik Patel, Dyrrin Ray, Aylssa Rosario-Guerrero, Kelly Rossi, Guy Silva, Namya Stamps, Shayla Stokes, Diane Zambrano

Red Springs: Hailey Evington

Iredell:

Mooresville: Kimsey Collins, Torasia Torrence

Statesville: Courtney Boger, Breanna Burton, Hayley Torrence

Johnston:

Benson: Hannah Cooper

Clayton: Jasmine Best, Avery Geohagan, Deandrea Hargett, Jaleya Squire

Dunn: Sarah Rodriguez

Four Oaks: Tyra Critchley

Garner: Rionne Hayden, Brad Rowsey

Selma: Cecilia Macias, Dylan Radford, Kayonia Short

Smithfield: Savannah Jones, Olivia Picarella

Lee:

Cameron: Daniel Barrington

Sanford: Jada Atkins, Kameron Donnell, Fredi Morales, Haley Thomas, Adell Wilson

Lincoln:

Lincolnton: Sierra Perry

Mecklenburg:

Charlotte: Moriah Addison, Meagan Allen, Jakael Bennett, Linda Bonilla, Miranda Bowens, Kelvin Brim, Sayya Casey, Nick Casmir, Michael Clark, Lauren Cox, Travonte Crouch, Markel Cureton, Chelsea Dusenbury, Warren Giannelli, Alexis Gray, Dawn Holowka, Ayman Ibrahim, Ziteria Jackson, James Jenkins, Whitney Linder, Joseph Lissa, Mashiach Little, Ekanga Lohembe, Chris Maloy, Brianna Marsicano, Ashlynn McGhee, Montrell McManus, Mason Miller, Karijah Pinkney, Jahaira Polight, Casey Polk, Keily Ramirez, Rashid Saddler, Olivia Sanchez, Rodolfo Sanchez, Kendall Scott, Brenna Sifford, William Smith, Christal Threatt

Matthews: John Alvarez, Giavonni Mack

Mint Hill: Travis Strickland

Cornelius: Makaylah Elliott

Huntersville: Nathaniel Nash, River Ryan

Montgomery:

Biscoe: Genee Greene

Mount Gilead: Monica Covington

Star: Brittany Preslar

Moore: Aberdeen: Wendy Mika, Jaylen Spencer

Foxfire Village: Nathan Pollard

Pinebluff: Rafael Loza

Pinehurst: Mary Thomas

Southern Pines: Noah Hoffman, Kelsey Hoiness

West End: Katie Byrd, Cheyenne Locklear, Robert Terrio

Nash:

Middlesex: Brandie Purcell

Nashville: Hannah Strickland

Rocky Mount: Kameron Barnes

New Hanover:

Wilmington: Brianna Baham, Matthew Davis, Marjorie Dickey, Kyana Foat, Katrina Harrison, Taylor Mendenhall, Hashim Michel, Jonathan Miller, Hali Richardson, Makelee Roland, Nauteca Sweat

Onslow:

Camp Lejune: Kaleyn Francis

Holly Ridge: Chelsea Hatcher

Hubert: Amber Heinz

Jacksonville: Kai Artis, Iterra Barnes, Taylor Bermingham Royer, Jasmine Brown, Jessica Cross, Jacorey Davis, Aijah Foster, Brianna Gendron, Ko-El Hester, Arjay Navalta, Haliley Newbold, Tyler Ross

Maple Hill: Ivey Padgett

North Topsail Beach: Sierra Matthews

Richlands: Jaleesa Davis

Swansboro: Cameron Laspada, Hailey Ryan

Orange:

Mebane: Jonah Neville

Chapel Hill: Danielle Bailey

Hillsborough: Jazlyn Pointer

Pender:

Burgaw: Rebekah Crosson

Maple Hill: Jakita Lane

Watha: Daniel Bautista

Person:

Timberlake: Christen Bass, Brandon Evans

Pitt:

Ayden: Kebori Gorham

Farmville: Brett Nicholson

Greenville: Cameron Caldron, Cara Davis, Nevante Gamble, Iesha McCassling, Matthew Storck, Kajuan Supel

Winterville: Njeri Bracy, Destine Wilson

Randolph:

Asheboro: Samantha Swaney

Randleman: Orlando Alvarez

Ramseur: Baylee Montgomery

Trinity: Ellyson Hicks

Richmond:

Ellerbe: Megan Mills, Leigh Murphy

Hamlet: Shawn Everett, Joshua Lawrence, Hunter Lewis, Jon Locklear, Jasmine Mason, Taron Melvin, Cassidy Thorpe

Mount Gilead: Lonna Strider

Rockingham: Katia Barrett, Ethan Baucom, Kelsie Brigman, Anthony Bristow, Chelsea Covington, Autumn Hinson, Anna Holloway, Jenna McGee, Ze’Tonya McNair McMillan, Stephen Porter, Caleb Ricks, Alex Watkins

Robeson:

Fairmont: Michael Carver, Vivian Hunt, Gabrielle Jacobs, Emily Leggett, Terrie Locklear, Joyeux McDowell, Kendrick Moore, Sydney Oxendine, Andrew Stephens, Jordan Williams

Lumber Bridge: Tiffany Bird, Lucas Martinez

Lumberton: Aseel Abumohsen, Michelle Andujar, Vanessa Bethea, Savanna Brewer, Logan Brill, Tasmon Bullard, Kaila Chavis, Pasinee Choommai, Jonathan Culbreth, Elena Delvalle, Hannah Grass, Cole Griffin, Brittany Hammonds, Kendra Hammonds, Paul Hanchar, Mary Hansen, Hannah Hester, Daylon Jacobs, Alexandra Jacobs, Candace Jacobs, Michael Jones, Delanie Jones, Braylon Jones, Miranda Jones, Amy Kish, Caleigh Lane, Seth Larson, Taylor Leggett, Steven Lewis, Joseph Lewis, Sequoya Locklear, Jacob L Locklear, Daniel Luck, Summer Martin, McKenzie McGill, Deborah Middleton, Randall Nagrampa, Justin Nielsen, Charles Nobles, Laura O’Neil, Breanna Oxendine, Ariel Page, Steven Parker, Jeremy Parnell, Whitney Revels, Chyna Scott, Olivia Scott, Tyler Shaul, Michael Smith, Cari Spivey, Baleigh Taylor, Brittany Terranova, Anthony Williamson, Cassie Woods, Joshua Yost

Maxton: Aaron Baldwin, Holden Blue, Anthony Bullard, Kinston Cummings, Hannah Cummings, Emily Deese, Darrien Locklear, Peter Lowery, Cody Morazan, Matthew Oxendine, Justice Pevia, Hannah Revels, Lavirsa Smith, Mercedes Yanick

Orrum: Michael Lovin

Parkton: Haley Ledbetter, Tiana Reese

Pembroke: Cailey Barr, Mia Baxley, Harleigh Brewington, Briana Brookins, Joshua Brooks, Luke Brooks, Jocelyn Bullard, Kristian Bullard, Chad Carter, Brittany Chavis, Thomas Crowe-Allbritton, Whitney Cummings, Brant Eddings, Alaiya Feliciano, Brett Godwin, Brandon Golabek, Xavier Hardison, Robie Hebert, Chelsea Hunt, Tonia Hunt, Cresha Irving, Isaiah Jackson, Genna Locklear, Pascale Locklear, Jacob B. Locklear, Kaylyn Locklear, Victoria Locklear, Hannah Mariani, Tiara May, Ryan McGirt, Jessica Oxendine, Ethan Oxendine, Cyntriska Oxendine, Helene Paul, Dominique Perez, Mandy Revels, Jorden Revels, Stenson Sampson, Asia Solomon, Victoria Spencer, Mariah Strickland, Wendy West, Joel Williams, Dakota Young

Proctorville: Jordan Paschall

Red Springs: Larisa Campbell, Shania Chavis, Iesha Ford, Shania Lambert, Austin Locklear, Alexandria Locklear, Elizabeth Lowry, Brian Lowry, Mikala Lowry, Seth McDonald, Brianna Thompson, Christian Valladarez, Jada Walker

Rowland: Amanda Bass, Cierra Edwards, Ariel Freeman, Christian Graham, Khrystyne Jacobs, Katelynn Jacobs, Sean Marshall, Harmony Oxendine, Vinnita Pighet, Brittany Powell, Shannon Sealey, Emeral Werrell

Shannon: Alleigha Baldwin, Austin Brooks, Jacob McMillan, Caleb McMillan, Luis Reyes

St. Pauls: Megan Blecke, Daniel Flores Hernandez, Matthew Inman, Kelly Patrick, Madison Register, Stephen Shane, Darius Whitted

Rowan:

China Grove: Jonathan Martin, Matthew Martin

Cleveland: Chyna Cuthbertson

Kannapolis: Cameron Hodges, Sherrie Yang

Rockwell: Makayla Bradway

Salisbury: Chelsea Lujan, Holly Martin, Jason Shuping, Indya Wiggins, Hayley Wilhelm, Shaniya Wordsworth

Sampson:

Autryville: Spencer Ray

Clinton: Aneshia Brown, Peter Nemir, Naomi Rivera, Camin Tillery, Kassim Worrells,

Dunn: Jonathan Arp

Faison: Nathan Gavin

Garland: David Brown

Roseboro: Aleah Parker

Salemburg: Anna Heinz

Scotland:

Laurel Hill: McKenley Byrd, Alexis High, Debra-Dawn Kyle, Jeffrey Shelley, Sallie Wegner

Laurinburg: Alley Bonds, Savanna Bracey, Destini Bullard, Kaitlyn Garrabrant, Evan Guinn, Courtney Gunnells, Seneca Hagen, Melia Hunt, Makeba Johnson, Hydeia Leach, Hailey Locklear, Jesiah Love, Abigail McEwen, Shaunee McLaurin, Andrew Nemeth, Christopher Norton, Matthew Phillips, Dylan Quick, Marissa Ruiz, Jocquese Sanders, Shariq Spears, Kyah Turner, Logan Ward, Denetric Williams

Maxton: Tiffany Clark, Myla Clark, Timon McMillan

Wagram: Alissa Dilling, Hailey Morrison

Stanly:

Oakboro: Christopher Kiker

Stokes:

Pinnacle: Brandon Boyles, Hailey Hawks, Alyssa Jacobs

Union:

Indian Trail: James Decker

Matthews: Timothy Havens

Monroe: Shelby McMurray, Timothy Williams

Vance:

Henderson: Trellina Crews

Wake:

Apex: James LaRue, Kate Weisner

Cary: Muhaimenul Bhuiyan, Latanya Blackman, Shannon Gallagher, Theophilus Machogu, Witley Nichols, Kaitlyn Wallace, Sentara Williams, Laura Zaetz

Fuquay Varina: Andrea Smith

Garner: Nyasia Faison, Josefa Gonzalez-Parral, Gissel Lopez-Carrillo, Stephen Wilkins

Holly Springs: Shazia Baskerville, Michael Folla, Audrey Ross

Raleigh: Noah Anderson, Paul Anderson, Jocelyn Ash, Kayli Cashwell, Rodney Chatman, Rachel Colburn, Cameron Curry, Reina Davis, Erin Duprey, Abigail Foster, Daniel Gonzalez, Tiara Hargrove, Timothy Hinton, Tyson Holder, Tyler Holt, Joshua Jordan, Sarah Josephson, Michelle Kasperski, Alexander Knauf, Ricky Lovick Jr., Lyanna Martin, Jackelyn Martinez, Nancy Martinez Luviano, Jocelyn Mejia-Cornejo, Stephanie Nwanedo, Jaekwon Parker, Michael Roberson, Matthew Springer, Benjamin-Jamaal Wilson

Rolesville: Jahvae Giddens, John Ware

Wake Forest: Britney Alcira, Abby Rosen, Allison Sontag, Kyle Stollmeyer

Wendell: Megan Long, Ashley Smith

Willow Spring: Sarah Hess

Zebulon: Megan Byrne

Wayne:

Dudley: Jordan Hughes

Goldsboro: Abigail Domingo, Brice Heller, Jaret Paynter, Ryuta Spears, Allison Tanner

Wilkes: Moravian Falls: Cameron Williams

Wilson:

Wilson: Alexandria Davis, Mikal Polanco

Out of State

Alaska: Karina Ramosbarbosa, Joshua Reed; Arizona: Michael Perez; California: Patricia Meschi; Florida: Alyssa Price, Kelsi Sheldon; Georgia: Korrine Bethel, Bradlee Nelson, Shelby Thomas; Kansas City: Tamsir Seck; New York: Collin Aktar, Lena Chamberlain, Selena Rodriquez, Cheyenne Story, Briana Taylor; New Jersey: Taylor Gerhart; South Carolina: Jessica Auld, Karlee Dozier, Arieona Edley, Kaylin Whitaker, Tabitha Youngs; Virginia: Kassie Conway, Sydni Nauflett; Washington, D.C.: Ana Gudiel, Nancy Salmeron; Wisconsin: Lisa Hutcheson

International

China: Xuerong Bi, Zhiyan Feng, Kai Hong, Enyu Wang, Fang Yan; England: Edward Owen; Finland: Ilona Korsoff; Germany: Vera Simoneit; Netherlands: Randy Salmans; Peru: Raffaella Del Pozo