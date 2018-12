St. Pauls Elementary names honor roll students

ST. PAULS — St. Pauls Elementary School recently released its honor roll for the first nine-weeks grading period.

A list of honor roll students, and their teachers, is below.

3rd Grade

— Teacher: Jessica Dean;

Zaniyah Glover, Bobby Holloman, Myriah Jones, Damien Norton, Pauls Velasquez, Jaden Bilodeau, Leonardo Brave, Kassidy Dove, Katelyn Flores, Zayden Locklear, Itzel Rodriquez, Ana Flores, Jyicere Williams

— Teacher: Brittney Norton;

Macey Reynolds, Heidy Bravo, Rebecca Edwards, Addyson Holloman, Ava Locklear, Lourdes Lopes, Kevin Resendiz, Landon Tolentino, Cassidy Wright

— Teacher: Alexis McAdams Rozier;

Lixsy Basurto Diaz,Nazric Johnson Riggins, Jonathan Coram, Edwin Mendoza Cruz, Shayanne Doyle, Ashlyn Hinson, Keydi Vail Lucas, Katelyn Nieves Morales, Garrett Norton, Zaria Rozier

— Teacher: Catherine Sloan;

Zoe Aguiar, Elaina Hall, Kemarian Locklear, Samuel Austin, Roger Arroyo, Clinique Graham, Mary Kaitlyn Ivey, Jaylah McNair, Belen Perez, Dayami Ramos, Daniel Trejo

— Teacher: Susan Dowless;

Aby Regino, Christina Brown, Linda Guzman, Menthr Najran, Aiden Locklear, Mia Lopez, Katelyn McAllister, Aja McLaurin, Bryce Miley, Myziah Thompson

— Teacher: Tamika Brixton;

Luis Bryan Munoz, Elisa Hernandez Garcia, Cacey Arroyo, Dina Lucas Requena, Rihanna McBroom, Joseph Ramos Salas, Debbie Gabino Lopez, Naziyah Robinson

4th Grade

— Teacher: Lori Revels Brayboy;

Henry Altman, Merary Luviano

— Teacher: Kristina Kinlaw;

Sergio Barahona, Dameriah Lima, Carlos Lopez, Yureli Medina, Marlie Munn, Catherine Seago

— Teacher: Laura Davis;

Dominik Flores, Litzy Hernandez, Arista Lowery, Demekyo Maxwell, Yareniz Ocampos, Vanina Pavon, Marysa Porter

— Teacher: Chanhtinney Peterson;

Phineas Freeman

— Teacher: Tiffany Locklear;

Ruby Reyes, Lilana Espinoza, Kaylee Locklear, Nathan Norton, Miley Hyatt, Diana Talavera, Dylan Ward

— Teacher: Ingrid Bullard

Gabriela Avila, Jesus Martinez, Hailie Shaw, Alan Flores, Will Hernandez, Samantha McNeil

5th Grade

— Teacher: Melissa Combs;

Ronald Alegria Bravo, Ashley Barrera Plata, Deanna Chavis, Carolina Maldonado Aguilar, Sophis Porter, Sasha Purta

— Teacher: Ashley Willoughby

Jonathan Min Martinez, Magnus Freeman

— Teacher: Glenda Lowery;

Briany Huesta Diaz

— Teacher: Jessica Watson

Jenna Altman, Rachel Brown, Samatha Hernandez, Hannah Inman, Tyler Lavoie, Rachel Locklear, Jesarela Soriano, Jayden Torre, Memphis Hightower, Ethan Inman, Sage Kemp, Cheyanne Locklear, Sonia Lopez

— Teacher: Meagan Harris

Jeremiah Graham, Parker Baker

*Teacher: Kayla Hughes

Angel Clark, Hannah Hart, Estefanie Olan, Abigail Olguin, Emma Reinoehl, Briseida A. Hipolito, Chase Boone, Katelin Davis, Karen Jimenez Gonzalez, Katie Joaquin Flores, Alijah Love, Yoshua McBryde, Raquel Parra Perez

— Teacher: Wanda Matute

Adler Ambrosio, Malik Burnette, Mauricio Cruz Dias, Paige Cummings, Yareli Gabino, Justine Graham, Vaniyah Graham, Britney Marin, Kelly Cortez Ortega, Jefferson De Leon, Ashley Lopez Ponce, Daniel Revels, Yesenia Santos, Jorge Santos Curiel.