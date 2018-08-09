Saturday tee times for the 41st annual Kiwanis All-American golf tournament

41st annual Kiwanis All-American Tournament
Saturday at Pinecrest Country Club
8:24 —Jerry Johnson-Trevor Johnson; Dan Kenney-Joe Osman
8:32 —Kelly Lowry-Hartley Oxendine; Dustin Paul-Chuck Smith
8:40 —Daniel Zeng-Rivers Malcolm; Lea Hepler-Pandora Carter
8:48 —Joe Terranova-Don Metzger Sr; Matt Lassiter-Mark Madden
8:56 —Jeff Hunt-Tim Hunt; Delance Locklear-Gary Locklear
9:04 —Knocky Thorndyke-Billy Bullcok; Pete Maynor-Phillip Maynor
9:12 — Stater’s time
9:28 —Dwayne Smith-Todd Nurnberger; Mark Smayzys-Roy Heasley
9:36 —Clay Huffstetler-Paul Gore; Ben Collins-Dick Christy
9:44 —Andy Simays-Mickey Strickland; Carey Pittman-Barry Leonard
9:52 —Chris Jackson-Ronnie Hunt; Larry McNiell-Donnie Beck
10:00 —Bobbie Donovan-Kathy Hansen; Patrick Prevatte; Tyler Prevatte
10:08 —Starter’s time
10:16 —Robert Pait-Bobby Turner; Jonathan Wilcox-Brian Davis
10:24 —Kenny Biggs-John Caldwell; David Branch-Buddy Livingston
10:32 —Carey Reed-Randy Simmons; Joe Butler-Matt Thompson
10:40 —Jeff Wishart-Mark Kinlaw; Greg Powell-Phillip Wallwork
10:48 —Steve Pippin-Lonail Locklear; Luke Gooden-Carlton Floyd
10:56 —Bruce Mullis-Travis Mullis; Chase Johnson-Jordan Edgerton
11:04 —Starter’s time
11:12 —Starter’s time
11:20 —Joseph Martin-Jeff Broadwell; Brad Locklear-Ryan Bass
11:28 —Danny Henderson-David Lowry Jr; Brian Taylor-Yarnell Locklear
11:36 —Ken Windley-Royal Windley; Merle Summers-Chris Summers
11:44 —John Haskins-Larry Cloninger; Joel Haskins-Conner Haskins
11:52 —Tony Dilbeck-Mitchell Scott; Pressley McArthur-Adam Troutman
Noon —Travis Kemp-Chad McCurry; Eddie Williams-Danny Lassiter
12:08 p.m. — Starter’s time
12:16 —Starter’s time
12:24 —Andy Andrews-Chris Hawk; Trey Martin-Chris Rice
12:32 —Willie Jacobs-Willie Oxendine; Gurney Bullard-Keith Woods
12:40 —Roy Williamson-Allan Campbell; Brian Haymore-Stephen Blackwell
12:48 —Dyrck Fanning-Scott Benton; Mark Lassiter-Keith McGirt
12:56 —Starter’s time
1:04 —Starter’s time
1:12 —Grey Bryant-Kent Chavis; Joe Shotwell-Kevin Boeckel