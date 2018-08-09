Saturday tee times for the 41st annual Kiwanis All-American golf tournament

August 9, 2018 robesonian Sports 0

41st annual Kiwanis All-American Tournament

Saturday at Pinecrest Country Club

8:24 —Jerry Johnson-Trevor Johnson; Dan Kenney-Joe Osman

8:32 —Kelly Lowry-Hartley Oxendine; Dustin Paul-Chuck Smith

8:40 —Daniel Zeng-Rivers Malcolm; Lea Hepler-Pandora Carter

8:48 —Joe Terranova-Don Metzger Sr; Matt Lassiter-Mark Madden

8:56 —Jeff Hunt-Tim Hunt; Delance Locklear-Gary Locklear

9:04 —Knocky Thorndyke-Billy Bullcok; Pete Maynor-Phillip Maynor

9:12 — Stater’s time

9:28 —Dwayne Smith-Todd Nurnberger; Mark Smayzys-Roy Heasley

9:36 —Clay Huffstetler-Paul Gore; Ben Collins-Dick Christy

9:44 —Andy Simays-Mickey Strickland; Carey Pittman-Barry Leonard

9:52 —Chris Jackson-Ronnie Hunt; Larry McNiell-Donnie Beck

10:00 —Bobbie Donovan-Kathy Hansen; Patrick Prevatte; Tyler Prevatte

10:08 —Starter’s time

10:16 —Robert Pait-Bobby Turner; Jonathan Wilcox-Brian Davis

10:24 —Kenny Biggs-John Caldwell; David Branch-Buddy Livingston

10:32 —Carey Reed-Randy Simmons; Joe Butler-Matt Thompson

10:40 —Jeff Wishart-Mark Kinlaw; Greg Powell-Phillip Wallwork

10:48 —Steve Pippin-Lonail Locklear; Luke Gooden-Carlton Floyd

10:56 —Bruce Mullis-Travis Mullis; Chase Johnson-Jordan Edgerton

11:04 —Starter’s time

11:12 —Starter’s time

11:20 —Joseph Martin-Jeff Broadwell; Brad Locklear-Ryan Bass

11:28 —Danny Henderson-David Lowry Jr; Brian Taylor-Yarnell Locklear

11:36 —Ken Windley-Royal Windley; Merle Summers-Chris Summers

11:44 —John Haskins-Larry Cloninger; Joel Haskins-Conner Haskins

11:52 —Tony Dilbeck-Mitchell Scott; Pressley McArthur-Adam Troutman

Noon —Travis Kemp-Chad McCurry; Eddie Williams-Danny Lassiter

12:08 p.m. — Starter’s time

12:16 —Starter’s time

12:24 —Andy Andrews-Chris Hawk; Trey Martin-Chris Rice

12:32 —Willie Jacobs-Willie Oxendine; Gurney Bullard-Keith Woods

12:40 —Roy Williamson-Allan Campbell; Brian Haymore-Stephen Blackwell

12:48 —Dyrck Fanning-Scott Benton; Mark Lassiter-Keith McGirt

12:56 —Starter’s time

1:04 —Starter’s time

1:12 —Grey Bryant-Kent Chavis; Joe Shotwell-Kevin Boeckel

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