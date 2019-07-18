Robeson County Golf Championship: Saturday Tee Times

July 18, 2019 robesonian Sports 0

The following are the Saturday tee times for the 38th annual Robeson County Golf Championship sponsored by Dial Insurance at Pinecrest Country Club. The Sunday tee times will be found only at robesonian.com.

SUPER SENIORS

8:16 a.m.— J.D. Revels, Tom Sampson, Lee Hunt

11:12 — Bob McQueen, Gene Gordon, Randy Tyler

11:20 — Knocky Thorndyke, Dean Hunt, James H. Oxendine

11:28 — Atlas Warwick, Cliff Nance, Sam Oxendine

11:36 — Dock Locklear, Terry McNeill, Michael Monroe

11:44 — Greg Canady, Larry McNeill, Donnie Beck

LADIES

8:40 a.m. — Madison Deese, Lauren Locklear

8:48 — Lea Hepler, Pandora Carter

SENIOR

8:32 a.m. — Jason Lowry, Bruce Mullis, David Ayers

10:48 — Jim Steed, Lonail Locklear, Pete Maynor

10:56 — Larry Lynn Locklear, Keith Woods, Roy Williamson

REGULAR

9:04 a.m. — James Revels, Eddie Scott, Kendale Hunt

9:12 — Jody Allen, Randy Chavis, Ricky Locklear

9:28 — Shaun Hunt, Thomas Williams, James Beckman

9:36 — Patrick Locklear, Joes Marks, Michael Jones

9:44 — Starter’s time

9:52 — Daniel Locklear, Daniel Zeng, Brannon Denard

10:00 — Joey Todd, Bryan Spivey, Phillip Wallwork

10:08 — Tyee Seals, Grant Locklear, Gary Les Locklear

10:16 — Patrick Prevatte, Randy Locklear

10:24 — Starter’s time

10:32 — Gavin Locklear, Jason Locklear

10:40 — Bryan Taylor, Chris Jackson, Danny Henderson

CHAMPIONSHIP DIVISION

8:24 a.m. — Jeff Wishart, John Haskins, Mack Kenney

Noon — Landon Lowry, Timmie Stultz

12:08 p.m. — Chad Martin, Joseph Martin, Austin Locklear

12:16 — Bryan Ayers, Sherman Godwin, Lenny Locklear

12:24 — Starter’s time

12:32 — Scott Benton, Mark Lassister, Kyle Covington

12:40 — Tommy Britt, Ryan Bass, Brad Locklear

12:48 — Starter’s time

12:56 — Russ Seasock, Jeff Broadwell, Jay Clark

1:04 — David Lowry Jr, Jamie Locklear, Yarnell Locklear

1:12 — Rodney Baxley (R), Julian McNeill (R), Phillip Bradford (Sr.)

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