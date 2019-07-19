2019 Robeson County Golf Championship Friday scores

July 18, 2019
The following are the Saturday tee times for the 38th annual Robeson County Golf Championship sponsored by Dial Insurance at Pinecrest Country Club. The Sunday tee times will be found only at robesonian.com.
SUPER SENIORS
8:16 a.m.— J.D. Revels, Tom Sampson, Lee Hunt
11:12 — Bob McQueen, Gene Gordon, Randy Tyler
11:20 — Knocky Thorndyke, Dean Hunt, James H. Oxendine
11:28 — Atlas Warwick, Cliff Nance, Sam Oxendine
11:36 — Dock Locklear, Terry McNeill, Michael Monroe
11:44 — Greg Canady, Larry McNeill, Donnie Beck
LADIES
8:40 a.m. — Madison Deese, Lauren Locklear
8:48 — Lea Hepler, Pandora Carter
SENIOR
8:32 a.m. — Jason Lowry, Bruce Mullis, David Ayers
10:48 — Jim Steed, Lonail Locklear, Pete Maynor
10:56 — Larry Lynn Locklear, Keith Woods, Roy Williamson
REGULAR
9:04 a.m. — James Revels, Eddie Scott, Kendale Hunt
9:12 — Jody Allen, Randy Chavis, Ricky Locklear
9:28 — Shaun Hunt, Thomas Williams, James Beckman
9:36 — Patrick Locklear, Joes Marks, Michael Jones
9:44 — Starter’s time
9:52 — Daniel Locklear, Daniel Zeng, Brannon Denard
10:00 — Joey Todd, Bryan Spivey, Phillip Wallwork
10:08 — Tyee Seals, Grant Locklear, Gary Les Locklear
10:16 — Patrick Prevatte, Randy Locklear
10:24 — Starter’s time
10:32 — Gavin Locklear, Jason Locklear
10:40 — Bryan Taylor, Chris Jackson, Danny Henderson
CHAMPIONSHIP DIVISION
8:24 a.m. — Jeff Wishart, John Haskins, Mack Kenney
Noon — Landon Lowry, Timmie Stultz
12:08 p.m. — Chad Martin, Joseph Martin, Austin Locklear
12:16 — Bryan Ayers, Sherman Godwin, Lenny Locklear
12:24 — Starter’s time
12:32 — Scott Benton, Mark Lassister, Kyle Covington
12:40 — Tommy Britt, Ryan Bass, Brad Locklear
12:48 — Starter’s time
12:56 — Russ Seasock, Jeff Broadwell, Jay Clark
1:04 — David Lowry Jr, Jamie Locklear, Yarnell Locklear
1:12 — Rodney Baxley (R), Julian McNeill (R), Phillip Bradford (Sr.)