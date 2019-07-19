2019 Robeson County Golf Championship Friday scores

July 19, 2019 robesonian Sports 0

38th annual Robeson County Golf Championship

Pinecrest Country Club

Friday scores

CHAMPIONSHIP

Ryan Bass — 69

Kyle Covington — 71

Scott Benton — 71

Jeff Broadwell — 71

Chad Martin — 73

Austin Locklear — 74

Yarnell Locklear — 73

Jeff Wishart — 73

Lenny Locklear —74

David Lowery Jr. — 74

Jamie Locklear — 74

Brad Locklear — 76

Landon Lowry — 76

Mack Kenney — 77

John Haskins — 78

Mark Lassiter — 78

Tommy Britt — 79

Joseph Martin — 82

Russ Seasock — 83

Jay Clark — 85

Justin Godwin — 85

Timmie Stultz — 86

Sherman Gowin — 88

Bryan Ayers — 89

SUPER SENIORS

Donnie Beck —73

Bob McQueen —73

Larry McNeill —76

Atlas Warwick —76

Greg Canady —77

Gene Gooden —77

Ronald Tyler —78

Knocky Thorndyke —78

Dean Hunt —78

James H. Oxendine —78

Cliff Nance —79

Michael Monroe —79

J.D. Revels —80

Jerry McNeill —81

Lee Hunt —83

Tom Sampson —85

Sam Oxendine —86

Dock Locklear —101

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