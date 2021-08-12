First round tee times for Kiwanis All-American Golf Tournament

August 12, 2021 Robesonian Sports 0
Staff report

44th annual Kiwanis All-American Golf Tournament

First Round Tee Times

Saturday, Aug. 14

Pinecrest Country Club

8:00 — Joe Butler/Rick Hartney, Eric Locklear/Harry Andrews

8:08 — Tom Sampson/David Lowery Sr, Marcus White/Calvin Hammonds

8:16 — Chad Atkinson/Connor Bridgeman, Daniel Gane/Matt Walker

8:24 — Don Atkinson/Jeff Tedder, Will Williams/Joe Ranager

8:32 — Kathy Hansen/Bobby Donovan, Pandora Carter/TBD

8:40 — Starter’s time

8:48 — Dustin Paul/Chuck Smith, Thomas Torrez/Tyler Griggs

8:56 — Kenny Biggs/Buddy Livingston, Knocky Thorndyke/Billy Bullock

9:04 — Ricky Harris/James H. Oxendine, Lonail Locklear/Larry Lynn Locklear

9:12 — Chris Jackson/Ronnie Hunt, Jamie Locklear/Nick Lowery

9:20 — Starter’s time

9:28 — Ben Collins/Dick Christy, Luckey Welsh/Jimmie Dail

9:36 — Bruce Mullis/Bruce Jennings, Bob Antone/Atlas Warwick

9:44 — Dan Metzger Jr./Jeff Slabe, Joe Ozman/Tony Jenkins

9:52 — Brad Martin/Chris Summers, Andy Palma/Archie Palma

10:00 — Roy Williamson/Donnie Beck, Greg Canady/Dustin Canady

10:08 — Starter’s time

10:16 — Carey Read/Alan Fowlkes, John Grisson/Bruce Creech

10:24 — Austin Locklear/Lenny Locklear, Timmie Stultz/Marty Hunt

10:32 — Gavin Locklear/Gary Locklear, Timmy Kinlaw/Mickey Strickland

10:40 — John Haskins/Larry Cloninger, Ryan Bass/Brad Locklear

10:48 — Starter’s time

10:56 — Brian Taylor/Ashton Woods, Danny Henderson/Mike Chuchacz

11:04 — Todd Nurnberger/Dwayne Smith, Mark Smaizys/Ken Stepheson

11:12 — Travis Kemp/Ryan Ventura, Mack Kenney/Jeff Broadwell

11:20 — Patrick Prevatte/Ethan Prevatte, David Ayers/Bryan Ayers

11:28 — Starter’s time

11:36 — John Davison/Jimmy Thigpen, John Davison Jr./Jacob Davison

11:44 — Jonathan Blue/Kent Chavis, Tray Martin/Stevin Pippin

11:52 — Ryan Chavis/Willie Nastasi, Kevin Walker/Justin Strickland

12:00 — Jeff Wishart/Mark Kinlaw, Greg Powell/Matt McIntyre

12:08 — Starter’s time

12:16 — Ryan Tyson/Michael White, James Blackman/Mathew Lassiter

12:24 — Jaford Clark/Gerald Frye, Craig Canady, Jack Lowery

12:32 — Phillip Wallwork/Eric Bennett, Tommy Britt/Joe Marks

12:40 — Glen Turber/Roddy Elliott

12:48 — Starter’s time

1:04 — Mark Lassiter/Keith McGirt, Scott Benton/Brook Gehrke

1:12 — David Lowery Jr./Yarnell Locklear, Kent Locklear/Dewey Deese

1:20 — Kyle Covington/Chris Rice, Allan Campbell/Paul Little

1:28 — Starter’s time

1:36 — Kevin Newberry/Jeff Collins, Evan Davenport/Elliott Davis