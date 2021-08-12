First round tee times for Kiwanis All-American Golf Tournament

44th annual Kiwanis All-American Golf Tournament
First Round Tee Times
Saturday, Aug. 14
Pinecrest Country Club
8:00 — Joe Butler/Rick Hartney, Eric Locklear/Harry Andrews
8:08 — Tom Sampson/David Lowery Sr, Marcus White/Calvin Hammonds
8:16 — Chad Atkinson/Connor Bridgeman, Daniel Gane/Matt Walker
8:24 — Don Atkinson/Jeff Tedder, Will Williams/Joe Ranager
8:32 — Kathy Hansen/Bobby Donovan, Pandora Carter/TBD
8:40 — Starter’s time
8:48 — Dustin Paul/Chuck Smith, Thomas Torrez/Tyler Griggs
8:56 — Kenny Biggs/Buddy Livingston, Knocky Thorndyke/Billy Bullock
9:04 — Ricky Harris/James H. Oxendine, Lonail Locklear/Larry Lynn Locklear
9:12 — Chris Jackson/Ronnie Hunt, Jamie Locklear/Nick Lowery
9:20 — Starter’s time
9:28 — Ben Collins/Dick Christy, Luckey Welsh/Jimmie Dail
9:36 — Bruce Mullis/Bruce Jennings, Bob Antone/Atlas Warwick
9:44 — Dan Metzger Jr./Jeff Slabe, Joe Ozman/Tony Jenkins
9:52 — Brad Martin/Chris Summers, Andy Palma/Archie Palma
10:00 — Roy Williamson/Donnie Beck, Greg Canady/Dustin Canady
10:08 — Starter’s time
10:16 — Carey Read/Alan Fowlkes, John Grisson/Bruce Creech
10:24 — Austin Locklear/Lenny Locklear, Timmie Stultz/Marty Hunt
10:32 — Gavin Locklear/Gary Locklear, Timmy Kinlaw/Mickey Strickland
10:40 — John Haskins/Larry Cloninger, Ryan Bass/Brad Locklear
10:48 — Starter’s time
10:56 — Brian Taylor/Ashton Woods, Danny Henderson/Mike Chuchacz
11:04 — Todd Nurnberger/Dwayne Smith, Mark Smaizys/Ken Stepheson
11:12 — Travis Kemp/Ryan Ventura, Mack Kenney/Jeff Broadwell
11:20 — Patrick Prevatte/Ethan Prevatte, David Ayers/Bryan Ayers
11:28 — Starter’s time
11:36 — John Davison/Jimmy Thigpen, John Davison Jr./Jacob Davison
11:44 — Jonathan Blue/Kent Chavis, Tray Martin/Stevin Pippin
11:52 — Ryan Chavis/Willie Nastasi, Kevin Walker/Justin Strickland
12:00 — Jeff Wishart/Mark Kinlaw, Greg Powell/Matt McIntyre
12:08 — Starter’s time
12:16 — Ryan Tyson/Michael White, James Blackman/Mathew Lassiter
12:24 — Jaford Clark/Gerald Frye, Craig Canady, Jack Lowery
12:32 — Phillip Wallwork/Eric Bennett, Tommy Britt/Joe Marks
12:40 — Glen Turber/Roddy Elliott
12:48 — Starter’s time
1:04 — Mark Lassiter/Keith McGirt, Scott Benton/Brook Gehrke
1:12 — David Lowery Jr./Yarnell Locklear, Kent Locklear/Dewey Deese
1:20 — Kyle Covington/Chris Rice, Allan Campbell/Paul Little
1:28 — Starter’s time
1:36 — Kevin Newberry/Jeff Collins, Evan Davenport/Elliott Davis