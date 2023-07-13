Robeson County Golf Championship Tee Times
First Round — Friday, July 14
Championship Division
9:12 — Russ Seasock, Jamie Locklear, Ray Miranda (Super Seniors)
9:52 — Daniel Zeng, Logan Locklear, Grayson Locklear
11:04 — Mike Chuchacz, John Haskins, Timmie Stultz
12:32 — Tommy Britt, Chris Jackson, June Locklear
1:20 — Phil Collins, Kent Locklear, Chad Hodgin
1:28 — Jeff Wishart, Steve Pippin, Landon Lowry
1:36 — Mark Lassiter, Scott Benton, Brook Gehrke
1:44 — David Lowery Jr., Ryan Bass, Brad Locklear, Jeff Slabe
3:32 — Mack Kenney, Ian Locklear, Jason Lowry (Super Seniors)
Super Senior Division
10:00 — Knocky Thorndyke, Jim Steed, Bob McQueen, Joe Locklear
10:08 — Donnie Beck, Larry McNeill, Ronnie Hunt, Greg Canady
10:16 — Bob Antone, Atlas Warwick, Larry Lynn Locklear, Don Metzger Jr.