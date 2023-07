Robeson County Golf Championship

Saturday Scores

Championship Division

Ryan Bass 72-68-72 — 212

Jamie Locklear 74-67-76 — 217

Jeff Wishart 72-73-75 — 220

Scott Benton 74-71-75 — 220

Ian Locklear 73-73-75 — 221

Steve Pippin 75-73-74 — 222

Landon Lowry 76-74-83 — 233

First Flight

Mark Lassiter 78-76-73 — 227

John Haskins 83-71-74 — 228

Jeff Slabe 75-81-73 — 229

Brad Locklear 80-75-76 — 231

Mack Kenney 73-82-76 — 231

Logan Locklear 78-78-78 — 234

David Lowery Jr. 80-80-74 — 234

June Locklear 79-77-79 — 235

Daniel Zeng 80-78-80 — 238

Mike Chuchacz 80-76-WD

Second Flight

Russ Seasock 83-81-81 — 245

Chris Jackson 88-82-78 — 248

Timmie Stultz 79-84-87 — 250

Greg Lane 84-83-84 — 251

Tommy Britt 86-80-86 — 252

Brook Gehrke 84-83-86 — 253

Chad Hodgin 86-89-85 — 260

Grayson Locklear 91-83-93 — 267

Kent Locklear 94-96-83 — 273

Phil Collins 87-99-WD

Regular Division

(note: Ryan Hundley won both the overall Regular Division championship and the second flight)

Ryan Hundley 79-74 — 153 (won in playoff)

Aaron Hunt 76-77 — 153

Brian Haymore 77-78 — 155

Ben Collins 76-80 — 156

Ashton Woods 74-83 — 157

Jody Allen 77-80 — 157

Yarnell Locklear 76-83 — 159

Adrian Lowery 75-85 — 160

Second Flight

Ryan Hundley 79-74 — 153

Phillip Wallwork 78-76 — 154

Gavin Locklear 80-77 — 157

Patrick Prevatte 81-78 — 159

Justin Branch 79-81 — 160

Kevin Chavis 80-83 — 163

Tarry Jones 81-82 — 163

Michael Jones 80-85 — 165

Joey Bengston 81-86 — 167

Third Flight

Brian Taylor 82-79 — 161

Josh Hunt 88-77 — 165

Ryan Tyson 83-83 — 166

Randy Chavis 84-87 — 171

Colby Allen 83-89 — 172

Ronald Hammond 88-84 — 172

Allan Campbell 86-87 — 173

Grant Locklear 86-88 — 174

Kendale Hunt 92-84 — 176

Senior Division

Lonail Locklear 72-69 — 141

Pete Maynor 80-76 — 156

Roy Williamson 79-88 — 167

Rodney Baxley 82-85 — 167

Dean Hunt 85-89 — 174

Don Metzger Jr. 96-92 — 188

Anthony Branch 99-92 — 191

Tony Paylor 100-92 — 192

Super Senior Division

Larry Lynn Locklear 76-76 — 152

Jim Steed 79-78 — 157

Ray Miranda 75-84 — 159

Donnie Beck 78-81 — 159

Bob Antone 80-80 — 160

Knocky Thorndyke 80-81 — 161

Jerry Long 82-85 — 167

Atlas Warwick 83-85 — 168

Ronnie Hunt 83-86 — 169

Bob McQueen 83-90 — 173

Larry McNeill 84-89 — 173

Jason Lowry 84-89 — 173

Greg Canady 79-WD

Ladies Division

Toni Blackwell 77-69 — 146

Brenna Miller 73-77 — 150

Pandora Carter 90-88 — 178

Lauren Locklear 85-98 — 183

Haidyn Woods 101-97 — 198

Janelle Campbell 97-WD